تصميم وتنظيم برامج تدريبية

مال وأعمال

نجح «بيتك» على مدار العام الماضي بتصميم وتنظيم برامج تدريبية شملت 3120 من موظفيه من خلال تأمين 15856 مقعدا تدريبيا عبر أكثر من 450 برنامجا تدريبيا وما يزيد عن 1000 انعقاد غطت مختلف الجوانب والمهارات المصرفية والتقنية والسلوكية، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من الايمان بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية وطاقة حقيقية لنجاح المؤسسة ومحور رئيسي في التكيف مع التطورات على صعيد الصناعة المصرفية، فضلا عن رفع مؤشرات الأداء العام وتحسين الكفاءة. ويواصل «بيتك» جهود رفع القدرة والكفاءة الانتاجية للطاقات البشرية العاملة في البنك عبر تزويدهم ببرامج تدريبية متطورة تواكب آخر تطورات صناعة الصيرفة، مع مواصلة التجديد والابتكار في نوعية البرامج التدريبية المطروحة، وملاءمتها مع واقع العمل والتنافسية والتطورات المتسارعة التي تشهدها ساحة الصيرفة، بما يساهم بالحفاظ على ريادة «بيتك» على جميع الأصعدة.

