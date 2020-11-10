«الأهلي المتحد»: شراكة مجتمعية مع «ريفود»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن شراكته المجتمعية مع شركة «ريفود» - المؤسسة غير هادفة للربح والتي تهدف لحل مشكلة النفايات والهدر الغذائي في الكويت حيث تقوم بتجميع الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفائضة عن حاجة الموردين المحليين وشركات المواد الغذائية بطريقة تحفظ جودتها ثم توزيعها على الأسرغير المقتدرة بآلية تحفظ لهم كرامتهم.

وتعليقا على هذه المبادرة أفادت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد: نهدف من خلال هذه الشراكة المجتمعية مع شركة «ريفود» الى المساهمة في نشر ثقافة تقليل الهدر والاستفادة به فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك استكمالا للجهود والمساعي التي يبذلها البنك من أجل مساعدة ودعم الأسر غير المقتدرة وفي نفس الوقت الحفاظ على الموارد الاقتصادية من الهدر وهو ما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يحثنا على حفظ الموارد وعدم تبزيرها فقد قال الله تعالي فى سورة الأعراف: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين».

وأضافت دشتي: لقد تمكنا بفضل الله من خلال برنامجنا للمسؤولية المجتمعية من خدمة العديد من شرائح المجتمع وذلك بالتعاون مع مؤسسات وطنية جادة تؤمن بأهمية العمل الخيري مثل مؤسسة ريفود والتى قامت على فكرة جيدة وهي تجميع الموارد الغذائية الفائضة عن حاجة الموردين وتوصيلها الى الفئات غير القادرة للاستفادة بها.

