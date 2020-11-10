«وكالة الطاقة»: إجراءات العزل أضعفت الطلب على النفط

مال وأعمال

قال مدير أسواق وأمن الطاقة بوكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموري، ان تجدد اجراءات العزل العام في أوروبا بهدف احتواء تزايد حالات الاصابة بكوفيد-19 سيدفع على ما يبدو توقعات الطلب العالمي على الخام نحو الاتجاه النزولي.

لكنه أبلغ رويترز بأن التأثير سيكون على الأرجح أقل مما حدث في ظل اجراءات العزل في وقت سابق من العام الحالي.

وقال في مقابلة «أجزاء كبيرة في القارة الأوروبية تخضع لاجراءات عزل. هذا بالتأكيد يصب في الجانب السلبي» ولكنه أحجم عن التصريح بشأن ما اذا كانت الوكالة ستخفض توقعاتها رسميا.

وتابع «بالتأكيد نتوقع هذه المرة تأثيرا أقل من اجراءات العزل السابقة. هذه المرة ستظل المدارس مفتوحة وبعض المتاجر ما زالت تعمل أيضا».

وتعافت أسعار النفط من خسائر حادة في وقت سابق لتحوم قرب 40 دولارا للبرميل لكن مخاوف الطلب مستمرة، فيما يظل القلق ينتاب الأسواق نتيجة التقارب الشديد في نتائج الانتخابات الأميركية والتي يبدو أنها ستؤول الى دعاوى قانونية.

وقال ساداموري «صناعة النفط والغاز، لاسيما في الولايات المتحدة، تترقب نتيجة الانتخابات الأميركية بقدر كبير من الاهتمام».

وقال «اذا كان الديموقراطيون يخططون لتحول جذري للطاقة منخفضة الكربون.. في حالة بقاء مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، سيواجه هذا التشريع عقبات. بصفة عامة نريد أن نرى النتيجة الكلية».

