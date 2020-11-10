السعودية الجديدة

الاخيرة

إلى سنوات قليلة مضت، كانت قلة من المراقبين يرون إمكانية تحول المملكة العربية السعودية إلى دولة سياحية من الطراز الأول كما نرى هذه الأيام، فرؤية المملكة 2030 ترجمت من قبل القطاعين العام والخاص إلى عمل لا يكل ولا يمل لخلق مملكة جديدة تستغل فيها كل الطاقات البشرية والطبيعية.

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مملكة جديدة تنوع مصادر الدخل فيها فلا تبقى أسيرة مورد طبيعي واحد هو النفط، باتت بعض الدول المؤثرة في العالم تحاربه، وتحاول منع استخدامه بحجة ملوثات الكربون، لذا سعت المملكة لتعزيز قطاعات الاقتصاد الحقيقية كالتصنيع والزراعة والخدمات التي تشمل المشاريع السياحية بأنواعها المختلفة.

ومن ذلك، وكما نشرت «النهار» بالأمس استضافة المملكة سباقات «الفورملا1» الدولية إضافة إلى استضافة عدة بطولات قارية ودولية في مختلف الالعاب، كما اهتم القائمون على السياحة بالمملكة بالكشف عن كنوزها السياحية والتراثية، فتم تطوير الاماكن المقدسة وتم افتتاح مشروع مدائن صالح، وهو أكبر متحف طبيعي في العالم، يعكس حضارة الأنباط، وأقيم على ساحل البحر الأحمر مشروع سياحي يمتد على مساحة 34 ألف كم، ويشمل 90 جزيرة تم تطويرها اضافة إلى إنشاء الفنادق والمنتجعات على ذلك الساحل الرائع.

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كما بدأت عمليات الاستكشاف والترويج لسياحة الجبال والسهول في الجنوب السعودي توازياً مع إنشاء العديد من المشاريع الترفيهية في الرياض العاصمة، التي تحولت من مصدر للسائحين إلى مستورد لهم.

آخر محطة: إعلان أي دولة عن رؤية مرتبطة بعام قادم وليكن 2030 أو 2035 لايعني انتظار ذلك العام لبدء العمل بل يجب العمل منذ اللحظة لإعلان الرؤية كما يجري في المملكة والدول الأخرى.

