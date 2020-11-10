أسيل عمران في «زواج مصلحة»

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تشارك الفنانة اسيل عمران بديلة عن الفنانة ليلى عبدالله التي لم تتمكن من استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «زواج مصلحة» وذلك لأسباب خاصة ما دفع صناع المسلسل لاختيار فنانة بديلة تجسد نفس الدور فيما عمل باقي الفريق على تصوير مشاهده دون تغييرات ومنهم الفنانون فهد العبدالمحسن وفي الشرقاوي ومي البلوشي وميس كمر ومحمود بوشهري ومحمد عاشور وايمان جمال وسعودة ومنى مكي. العمل انتاج عبدالله السيف واخراج أحمد عبدالواحد وتأليف الكاتبة مريم الهاجري، وسبق أن تم تصوير ولكن توقف التصوير بسبب أزمة كورونا، وتم استئنافه حاليا بعد اجراء تغييرات كبيرة في الفنانين المشاركين فيه

