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أسيل عمران في «زواج مصلحة»

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تشارك الفنانة اسيل عمران بديلة عن الفنانة ليلى عبدالله التي لم تتمكن من استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «زواج مصلحة» وذلك لأسباب خاصة ما دفع صناع المسلسل لاختيار فنانة بديلة تجسد نفس الدور فيما عمل باقي الفريق على تصوير مشاهده دون تغييرات ومنهم الفنانون فهد العبدالمحسن وفي الشرقاوي ومي البلوشي وميس كمر ومحمود بوشهري ومحمد عاشور وايمان جمال وسعودة ومنى مكي. العمل انتاج عبدالله السيف واخراج أحمد عبدالواحد وتأليف الكاتبة مريم الهاجري، وسبق أن تم تصوير ولكن توقف التصوير بسبب أزمة كورونا، وتم استئنافه حاليا بعد اجراء تغييرات كبيرة في الفنانين المشاركين فيه


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