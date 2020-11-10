انتصار الشراح تعلن انتصارها على المرض

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بعد أيام من دخولها العناية المركزة، ظهرت الممثلة الكويتية ? إنتصار الشراح ?، بفيديو جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطمأنت فيه الشراح حول تحسن حالتها الصحية وخروجها من العناية المركزة، موجهة الشكر لكل من سأل عنها وتابع حالتها. وظهرت إنتصار بالفيديو مرتديةً كمامة وإلى جانبها بعض المحبين، واختتمت الفيديو بإشارة علامة النصر.

يذكر أن الشراح كانت قد تعرضت قبل أيام لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى مستشفى الأميري في الكويت، كما تطلب وضعها الصحي أن تلزم غرفة العناية المركزة في المستشفى، إذ أنها كانت تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها مرض الضغط والسكري، وهو ما أثر عليها سلباً بعد عملية جراحية خضعت لها سابقاً، وتم نقلها بعد انتكاس وضعها الصحي إلى غرفة العناية المركزة.

