زهراء غندور: أنتظر مشاركتي في فيلم «outside the wire»

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أكدت الفنانة زهراء غندور لـ«النهار» ان مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي تعد الاولى لها وهي سعيدة جدا بها لاكثر من سبب الاول انها تمثل العراق والسبب الثاني لما يقدمه المهرجان من افلام مميزة واجواء تصلح ان توصف بانها عالمية لكن بهوية مصرية.

وبسؤالها عما اشيع من وجود اصابات بكورونا ضمن الحضور قالت: تحدثنا انا وفنانون من بلدان مختلفة حول هذا الموضوع فالكل سعيد بالتواجد بهذا المحفل الفني بعد انقطاع قارب السنة عن المهرجانات كما كانت لدى الجميع مخاوف من الحضور بهذا الوقت الصعب ولكن طريقة ادارة المهرجان وفرض تعليمات الوقاية بشكل سلس ودقيق بنفس الوقت اعطى راحة للضيوف بعد مرور اول يومين.

واما عن جديدها فقد قالت: انا الان في مرحلة التطوير من اخراج فيلمي المستقل الاول «الرحلة» الذي ربح الفيلم مو?خراً جائزة روبرت بوش في برلين ومازال امامي شوط طويل لانهائه ولكنني مستعدة للمغامرة اما من ناحية التمثيل فيوجد لي دور بطولة في فيلم اميركي بعنوان

«outside the wire» وتدور احداث قصته في العراق للمخرج الاميركي Paxton Winters وللاسف تم تا?جيل التصوير بسبب انتشار الفيروس والمشروع معلق حتى السنة القادمة.

