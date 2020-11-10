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إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا


أكدت الفنانة ميس حمدان خبر اصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب عودتها من حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي». وقالت ميس حمدان إنها قامت باجراء المسحة الخاصة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها ايجابية وهي حالياً تتلقى العلاج وفي فترة الحجر الصحي. على صعيد آخر، طرحت ميس حمدان أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم «صح صح»، تعاونت خلالها مع المنتج نصر محروس. يُذكر أن ميس طرحت منذ 5 سنوات أغنية خليجية بعنوان «ما أريده». وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.


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