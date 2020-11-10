إدارة ترامب تعرقل فريق بايدن الانتقالي

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واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ان رئيسة ادارة الخدمات العامة في ادارة الرئيس دونالد ترامب تؤخر انتقال السلطة، بينما يعكف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على تشكيل فرق المرحلة الانتقالية. في حين ذكر موقع «أكسيوس» ان ترامب ينوي حشد انصاره للطعن بنتائج الانتخابات.

وأعلن بايدن انه سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من 12 عضوا لوضع تصور للتعامل بفعالية مع فيروس «كورونا»، في اول خطوة نحو الوفاء بأكبر وعود حملته الانتخابية المتمثل في الاستجابة بشكل فعال للجائحة، التي اصابت الملايين، وأضرت بالاقتصاد الأميركي. وأضاف «لن ادخر جهدا او اي التزام لتحقيق نجاح ملحوظ بشأن هذه الجائحة»، بحسب ما نقلته شبكة «بلومبيرغ».

وأشار بايدن الى ان جهود الاستجابة للجائحة ستُبنى على العلم وسيقود مجموعة المهام الخاصة الجراح العام السابق فيفيك مورثي، ومفوض ادارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ» عن مديرة حملة بايدن، كيت بيدنغفيلد. ومن المقرر ان يلقي بايدن كلمة يعلن فيها خططه لمواجهة جائحة «كورونا» وتعزيز الاقتصاد، وفقا لبيان عن انشطته اصدره الفريق الانتقالي. وسيتلقى بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس احاطة من مستشاري فريقهما الانتقالي بشأن جائحة «كورونا».

لكن في خضم هذه التحضيرات، قالت صحيفة واشنطن بوست ان اميلي ميرفي رئيسة ادارة الخدمات العامة المعينة من قبل ترامب تؤخر اجراءات البدء بالعملية الانتقالية برفضها التوقيع على رسالة تسمح لفريق الرئيس المنتخب بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع. وتتضمن مسؤوليات ميرفي التوقيع على الأوراق الرسمية، التي تسمح للفريق الرئاسي الانتقالي بالوصول الى المكاتب الفدرالية للبدء بعملية انتقال السلطة.

من جهتها حذرت حملة بايدن من ان الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأميركية تعتمد على اشارة واضحة بأن البلاد ستقوم «بانتقال سلس وسلمي للسلطة».

وأكدت متحدثة باسم ادارة الخدمات العامة ان رئيستها اميلي ميرفي التي عينها ترامب في منصبها عام 2017 لم تقرر بعد ان امر الفائز في الانتخابات قد حسم بشكل واضح، وأحجمت المتحدثة عن ذكر الموعد المرجح لمثل هذا القرار. وأدى ذلك الى تأخير وصول فريق بايدن الى تمويل فدرالي بملايين الدولارات، والحيلولة دون مقابلة المسؤولين في وكالات المخابرات والادارات الأخرى.

ورأى النائب الديموقراطي جيري كونولي، الذي يقود اللجنة النيابية المكلفة بالاشراف على العمليات الفدرالية، ان تصرف ميرفي «مدان»، و»يتوافق مع خضوعها لرغبات الرئيس نفسه». وأضاف في تعليق عبر تويتر انه يتعين على ميرفي القيام بعملها دون ابطاء.

في الجانب الآخر ما يزال الرئيس ترامب يصر على انه الفائز في الانتخابات، التي يرى انها تعرضت للتزوير والتلاعب. وفي هذا السياق، نقل موقع «أكسيوس» الاخباري عن مستشارين لترامب تأكيدهم ان الرئيس سيعقد تجمعات مماثلة لتلك التي اجراها اثناء حملته الانتخابية للاعتراض على نتائج الانتخابات. كما نقل الموقع ذاته ان حملة ترامب ستعلن عن فرق مهمتها لمتابعة اعادة فرز الأصوات بولايات رئيسية.

