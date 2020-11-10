مستشارو البيت الأبيض لترامب: القضاء لن يعيدك رئيساً

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واشنطن - الوكالات: حضت مجموعة تضم اعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ادارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على «البدء فوراً في عملية الانتقال بعد الانتخابات»، وفقا لما نقلته «أسوشيتد برس». وتأتي دعوة المجلس الاستشاري لـ «مركز الانتقال الرئاسي» (Center for Presidential Transition). وقال اعضاء المجلس الاستشاري في بيان «كانت هذه حملة شاقة، لكن التاريخ حافل بأمثلة لرؤساء خرجوا من مثل هذه الحملات لمساعدة خلفائهم بكرم».

ووقع البيان، رئيس موظفي البيت الأبيض بعهد جورج بوش، جوش بولتن، ووزير الصحة والخدمات الانسانية بادارة بوش، مايكل ليفيت، بالاضافة الى رئيس موظفي عهد بيل كلينتون، توماس «ماك» مكلارتي، ووزيرة التجارة لأوباما، بيني بريتزكر. وعمل هؤلاء الموظفين على تسهيل مهمة الانتقال بين الادارات المتعاقبة على مدى سنين. وقال المجلس الاستشاري في بيانه «بغض النظر عن كيفية تصويتك ، فان صوتك مهم».

ونشر ترامب، سلسلة تغريدات دعا من خلالها المحكمة العليا الأميركية على الزام ولاية بنسلفانيا بفصل الأصوات المتأخرة عن الموعد الدستوري للاقتراع. ووفقا لصحيفة «التايمز» فقد اجتمع مستشارو وموظفو البيت الأبيض في مقر حملة ترامب بعد ان اوضح مسؤولو الحملة ان اي استراتيجية قانونية لن تغير على الأرجح نتائج الانتخابات. ووفقا لـ»أكسيوس» فقد زعم مصدر ان هناك بعض المحادثات غير المريحة في دائرة ترامب، وأن الأغلبية قبلت فوز بايدن.

في غضون ذلك ظهرت تقارير متضاربة حول ما اذا كانت اسرة الرئيس وكبار مستشاريه ينصحونه بالاعتراف بالهزيمة. ربما عكست التقارير المتباينة وجود حالة من الاضطراب الشديد في البيت الأبيض، حيث استوعب بعض المسؤولين حجم هزيمتهم في الانتخابات الرئاسية، غير ان آخرين وخاصة الرئيس ترامب نفسه، تمسكوا برواية مفادها ان «الانتخابات سُرقت بطريقة ما». وذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية الأميركية، نقلا عن مصدرين، ان كبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنر، تحدث معه بشأن التنازل والاعتراف بالهزيمة، بينما قال مصدر آخر للشبكة نفسها ان ميلانيا، زوجة ترامب، قالت له ان الوقت قد حان لقبول فوز جو بايدن. وفي وقت لاحق غردت السيدة الأولى على حسابها في تويتر تغريدة دعمت فيها زوجها، وكتبت تقول «الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة»، ثم اضافت «كل صوت قانوني - وليس غير قانوني - يجب ان يحصى. علينا ان نحمي ديموقراطيتنا بشفافية كاملة».

وقال الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في وقت سابق الأحد، ان ترامب له الحق في طلب اعادة الفرز ومتابعة الطعون القانونية ، مع «الفصل في اي قضايا لم يتم حلها بشكل صحيح». وأضاف بوش ان الوقت قد حان الآن كي «نجتمع من اجل عائلاتنا وجيراننا ومن اجل امتنا ومستقبلها». قدم الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، تهنئته للمرشح الديموقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس لتقدمه في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة. وقال بوش في بيان انه بينما توجد خلافات سياسية بينه وبين بايدن، الا انه يعرف ان بايدن «رجل طيب ربح فرصته لقيادة وتوحيد بلدنا».

