رومني: ترامب سيقبل «ما لا مفر منه»

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اتلانتا - الوكالات: طمأن السيناتور الجمهوري ميت رومني الأميركيين في حديث الى قناة تلفزيون «سي ان ان» بأن الرئيس دونالد ترامب سيقبل في نهاية المطاف «ما لا مفر منه». وأكد اقتناعه بأنه سيترك البيت الأبيض بمجرد ما يستنفد كل امكانيات الطعن في نتائج الانتخابات.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا «أنا مقتنع انه عندما يستنفد كل الوسائل، في حال استنفدت بما يجعلها في غير صالحه، سيقبل ما لا مفر منه» واصفا ترامب بأن «له علاقة مريحة مع الحقيقة». لكن، رومني اضاف، «لا تتوقعوا رحيله بهدوء في الليل، هذه ليست طريقته في العمل».

