نشوة الانتصار لا تكفي.. ديموقراطية الغرب «مُهددة بالضياع»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» ان اميركا وأوروبا والغرب عموما تعاملوا مع الديموقراطية في السنوات الماضية كـ «ملهى ليلي» ولم يروا انها تنزلق بعيدا وتوشك على السقوط في هاوية سحيقة، وقد حان الوقت لأخذها مأخذ الجد. وأوضحت في مقال للباحثة اليزابيث براو بمعهد «أميركان انتربرايز» بواشنطن ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعديد من الآخرين، من جميع الاتجاهات الأيديولوجية، تعاملوا مع الديموقراطية على انها استعراض، وأخذ هذا النهج في عهد ترامب الولايات المتحدة الى منحدر اثار استبدادا حقيقيا وفوضى.

والآن تم انتخاب المرشح الديموقراطي جو بايدن رئيسا، ويبدو ان الولايات المتحدة تراجعت عن تلك الحافة في الوقت الحالي «لكن يجب ان تكون الانتخابات جرس انذار ليس فقط لأميركا، بل للغرب عموما». ففي جميع انحاء اوروبا كان رد الفعل على انتصار بايدن فوريا ومليئا بالنشوة، مع صيحات «أتمنى الا يكون لأميركا طفل يحكم البيت الأبيض مرة اخرى» وشعور بأن الكابوس قد انتهى وكانت الغالبية العظمى من الأوروبيين والآخرين، يشجعون بايدن ليس لأنهم يدعمون سياساته، ولكن لأنهم، مثل العديد من الأميركيين، كانوا مرعوبين من المسار الأميركي تحت حكم ترامب.

ومع ذلك، تقول براو، في حين وقف البعض بوجه ابتذال ترامب خلال فترة رئاسته انخرط العديد من الناس من جميع المعتقدات السياسية في هذا السلوك بالذات: التشهير، والهجمات الاعلانية والهجمات العنيفة عندما كان بامكانهم الاحتجاج سلميا، حتى ذوو التعليم العالي الذين يعتبرون انفسهم خبراء، فعلوا ذلك وعندما اتضح لكثير منهم مدى قرب الولايات المتحدة من حافة الفوضى، استيقظوا. وقالت براو ان الديموقراطية لاتدوم من تلقاء نفسها فعلى الناس الاعتناء بها، مضيفة ان الفاصل بين ديموقراطية فاعلة والانحدار الى درك سحيق، رقيق للغاية. ومع انتخاب بايدن، عاد ذلك الفاصل الى مكانه.

ومضت تقول ان لدى القادة الأوروبيين قائمة طويلة من الرغبات تتضمن عودة الولايات المتحدة الى اتفاقية باريس للمناخ، والتزاما بالأمن الأوروبي، وشريكا في التفاوض يتصرف كشخص ناضج. وحذرت الأوروبيين من انه لا يوجد سبب يدعوهم الى التعجرف «فمن الممكن ان يظهر ترامب بأوروبا ايضا» مشيرة الى ان بايدن لايمكنه ان يعيد اميركا الى عافيتها لتتعامل مع اوروبا كما كانت قبل ترامب، بمفرده. فالانقسام، والأسوأ من ذلك الشكوك من الجانب الأوروبي متفشية. وقالت ايضا انه ليس مجرد اجراء التصويت والفرز السلس نسبيا للأصوات هو ما يجعل الديموقراطية فاعلة، بل دعم الاحتجاجات السلمية عندما تُسرق الأصوات بالفعل، كما هي الحال في بيلاروسيا، وعلى الأوروبيين الالتفات لذلك. وختمت قائلة قد حان الوقت لكل من الأميركيين والأوروبيين وبقية دول العالم اعادة تعلم ما يتطلبه حقا حكم الشعب.

