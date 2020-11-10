خادم الحرمين وولي عهده يهنئان بايدن: علاقاتنا تاريخية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الاحد برقية تهنئة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. وأعرب الملك سلمان في رسالته عن تمنياته بالنجاح للرئيس المنتخب، آملاً للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار. كما اشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

بدوره، هنأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، عبر برقية تهنئة ارسلها، الأحد. كما تمنى ولي العهد للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.

يشار الى ان وسائل اعلام اميركية مرموقة كانت اعلنت السبت، فوز المرشح الديموقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق على مدى ايام عدة، لا سيما بعد ان تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة ولا تزال.

الى ذلك علقت كل من موسكو وبكين امس على التساؤلات حول السبب وراء عدم تهنئة بايدن.

وقالت الصين انها ستتبع العرف الدولي في اصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية، التي انتزع فيها بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي اجريت في الثالث من نوفمبر، ويقدم طعونا قضائية ضدها. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين بأنه «لاحظنا ان السيد بايدن اعلن فوزه في الانتخابات ونفهم ان نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري اقرارها وفقا للقانون الأميركي والاجراءات الأميركية».

من جانبه قال الكرملين في بيان امس ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن «ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز، وانه يأخذ في الاعتبار اعلان الرئيس الحالي بشأن تقديم طعون قانونية تتعلق بعملية التصويت».و قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ان بوتين اكد مرارا على استعداده للعمل مع اي قائد للولايات المتحدة، وأن روسيا تأمل في بناء حوار مع الادارة الأميركية الجديدة، وايجاد طريق لتطبيع العلاقات.

