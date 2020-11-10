بايدن وإيران.. «تغيير المسار» والوعود المبهمة

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واشنطن - طهران - الوكالات: ابدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن نيته «تغيير المسار» الذي اعتمدته ادارة سلفه دونالد ترامب حيال ايران، لكن الهامش المتاح لتحقيق خرق دبلوماسي مع الجمهورية الاسلامية سيكون ضيقا ومحكوما بعوامل وعقبات مختلفة.

وعلى عكس ما جرى قبل اربعة اعوام، غاب الملف الايراني الى حد كبير عن الحملة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة. وبينما كان الموقف المتشدد لترامب حيال طهران واضحا خلال ولايته لاتزال التصريحات التي ادلى بها بايدن في هذا الشأن قليلة ومبهمة واعتمد الرئيس المنتهية ولايته سياسة حيال ايران قامت بالدرجة الأولى على العقوبات الاقتصادية، ما ساهم في تعميق غياب الثقة من طهران تجاه «الشيطان الأكبر» الأميركي.

وتحدث بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك اوباما لدى ابرام الاتفاق النووي قبل خمسة اعوام، عن ضرورة اتباع «طريقة اذكى» في التعامل مع الجمهورية الاسلامية، وذلك في مقالة رأي نشرها في سبتمبر. وكتب «نحتاج الى تغيير المسار بشكل عاجل»، معتبرا ان سياسة سلفه انتهت بـ«فشل خطر»، وجعلت ايران من وجهة نظره «أقرب» لامتلاك سلاح نووي.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي تراجعت طهران عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت ايران من تخصيب اليورانيوم لكن دون بلوغ مستوى يتيح استخدامه لغايات عسكرية. وأكد بايدن في مقالته عزمه الاقتراح على طهران خوض «مسار موثوق به للعودة الى الدبلوماسية». لكن الرئيس المنتخب شدد على انه سيكون «صارما» مع ايران وربط اي عودة محتملة الى الاتفاق النووي بعودة طهران لكامل التزاماتها. من جهتها ابدت ايران استعدادها للترحيب بعودة الولايات المتحدة، لكنها شددت على ضرورة اقتران ذلك بتعويض اميركي عما تكبدته منذ 2018 جراء اخلال واشنطن بالاتفاق.

واعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ان فوز بايدن يمنح «فرصة» للولايات المتحدة لتعويض «أخطائها». ووصف روحاني في بيان للرئاسة، مقاربة الولايات المتحدة في الأعوام الماضية بـ «المؤذية والخاطئة».

لكن الوقت سيكون داهما، اذ ان خمسة اشهر فقط ستفصل بين تاريخ 20 يناير حين يتولى الرئيس الأميركي مهامه رسميا، و18 يونيو، موعد الانتخابات الرئاسية في ايران. ولن يكون في مقدور روحاني الترشح لولاية ثالثة.

وامس اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، خطيب زادة انه «لا يمكن التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، وهذا الموقف لا يتغير بتغير الأفراد في واشنطن». وأشار زادة الى ان «الاتفاق النووي متعلق بالماضي، ولا يمكن اعادة فتحه والتفاوض عليه من قبل اي كان»، لافتا الى ان «الاتفاق النووي ملف مغلق، والحديث عن اعادة فتحه والتفاوض حوله امر ساذج».

