إدارة ترامب تخطط لـ«سيل من العقوبات» قبل رحيلها

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف موقع «أكسيوس» ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الاضافية على ايران، قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير المقبل. وأضاف الموقع ان مبعوث ادارة ترامب الخاص بايران اليوت ابرامز وصل الأحد الى اسرائيل للاجتماع برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات لمناقشة خطة العقوبات الجديدة المرتقبة ومن المنتظر ان يجتمع ابرامز بوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي لاطلاعهما على تفاصيل العقوبات المنتظرة. وذكر «أكسيوس» نقلا عن مصادر اسرائيلية ان ادارة ترامب تعتقد بأن سيلا من العقوبات على ايران ستزيد الضغوط على طهران وستعقد مهمة ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن للعودة الى الاتفاق النووي الايراني، الذي انسحبت منه ادارة ترامب قبل عامين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اعدت ادارة ترامب، بتشجيع ودعم من مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين اسرائيليين، «بنك اهداف» لمؤسسات ايرانية ستطالها العقوبات الجديدة المرتقبة قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب ونقله السلطة الى خلفه بايدن، الذي يحمل رؤية مختلفة عن ترامب في كيفية معالجة الملف النووي الايراني. وكشف موقع «أكسيوس» نقلا عن مصدر حضر اجتماع مغلق للمبعوث الأميركي ابرامز بشأن خطة ادارة ترامب ان واشنطن تسعى لاعلان حزمة عقوبات على طهران كل اسبوع الى غاية 20 يناير المقبل، وهو موعد تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة.ولن تطال العقوبات الأميركية المنتظرة المؤسسات المرتبطة بالملف النووي الايراني، والتي سيسهل على ادارة بايدن التراجع عنها، بل هي عقوبات ستشمل برنامج الصواريخ الباليستية الايرانية ودعم ايران للمنظمات التي تصنفها اميركا ضمن الجماعات الارهابية، وانتهاكات السلطات الايرانية لحقوق الانسان.

