2000 باحث فرنسي: بلادنا ارتكبت جرائم استعمارية

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: دان نحو الفي باحث في رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة لوموند الفرنسية الدعوة الى فرض الرقابة على حرية الفكر في الجامعات والتي وقعها 100 استاذ دعما لأفكار وزير التعليم الوطني جان ميشيل بلانكر حول اليسارية الاسلامية. وقال بيان الباحثين اننا نعرف ان تاريخ فرنسا متنوع وحافل بوجود النضال من اجل ارساء الحرية والمساواة والقانون؛ ولكننا لا يمكن ان ننكر ايضا ارتكاب فرنسا الكثير من جرائم العنف الاستعماري والاجتماعي وممارستها اشكالاً رهيبة من القمع.

ويستخدم اليمينيون في فرنسا مصطلح اليسار الاسلامي عند الحديث عن الاتفاق السياسي المزعوم بين الاسلاميين واليساريين في البلاد وخاصة حول قضايا كالحجاب واستقبال اللاجئين وكان بلانكر قد ادلى يوم الخميس 22 اكتوبر الماضي بتصريحات لاحدى المحطات الاذاعية قال فيها ان ما وصفها بـاليسارية الاسلامية موجودة بالجامعات والنقابات مثل الاتحاد الوطني للطلبة وأنها تلحق اضراراً بتلك الأماكن وزعم الوزير ان اليساريين الاسلاميين يدافعون عن ايديولوجيا تتسبب في حدوث اسوأ الأشياء وجاء بيان الأساتذة الداعم للوزير ليعتبر ان الأيديولوجيات المناهضة للعنصرية والاستعمار حاضرة للغاية في الجامعات الفرنسية مما يؤجج كراهية البيض وفرنسا ويؤدي لنشاط عنيف في بعض الأحيان معتبراً ان استيراد الأيديولوجيات المجتمعية الأنكلوساكسونية وأفكار التوافق الفكري والصواب السياسي يشكل تهديداً حقيقياً لجامعاتنا.

وأكد بيان الباحثين انه بعد قراءة بيان الـ100 الذي يناشد فرض الرقابة على حرية الفكر في الجامعات نحن نعلم اننا لن نستطيع اقناع الموقعين عليها بالعكس، لكن لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي ازاء مثل هذه الدعوات لاسيما بعد استعارة مصطلحات خاصة باليمين المتطرف لوصف اليسارية الاسلامية، التي نعتها وزير التعليم الفرنسي ميشيل بلانكر بـالتدميرية. وأضاف الباحثون في بيانهم يجب ان يعلم الأكاديميون الذين كتبوا هذه الوثيقة انه لا يكفي توظيف العبارات غير الملائمة التي لا جدوى منها، بل ينبغي تقديم حجج منطقية لأن هذه العبارات من المرجح ان تنقلب عليهم في نهاية المطاف. من الأفضل ان نتعامل بحذر مع اتهامات من قبيل الامتثال الفكري والخوف والصوابية السياسية، لأنها في الحقيقة تنطبق على الأشخاص الذين يوجهونها. وتابع البيان ان بيان الـ100 استاذ يدعي ظهور تيار من الدراسات والأفكار في الجامعات يغذي كراهية البيض وفرنسا. لكن السؤال المطروح: كيف يمكن ان تؤدي دراسة الهويات المتعددة والمتقاطعة والقمع والنضال من اجل التحرر الى ظهور مثل هذه النزعات والمشاعر المشحونة بالكراهية؟ مشيراً الى ان بيان الـ100 لا يحمل اجابات على هذه الأسئلة ويقدم افتراضات خطأ.

