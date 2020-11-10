«كورونا».. اللقاح الصيني آمن 100 %

عربيات ودوليات

أظهر لقاح «كورونا»، الذي ما تزال مجموعة «سينوفارم» الدوائية الصينية تختبره، نجاعته على نحو 56 الف شخص، وفق ما ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز».

ونقلت الصحيفة الصينية عن رئيس «سينوفارم» قوله، ان 56 الف شخص شخص تلقوا لقاح «كوفيد-19» وسافروا الى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر قال ليو جينغ تشن، في مؤتمر صحافي امس، انه تم تطعيم حوالي 100 الف شخص بلقاح الشركة، ولم يظهروا اي ردود فعل سلبية حتى الآن.

وأشار الى ان مجموعة من بين الذين تم تلقيحهم، سافرت الى الخارج، ولم تصب بالفيروس.

وجرى منح اللقاح في اطار «الاستخدام الطارئ»، لعدد كبير من موظفي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البتروكيماويات الصينية وشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا.

وذكر تاو لينا، خبير اللقاح في شنغهاي، ان حقيقة عدم اصابة اي شخص تلقى اللقاح بالفيروس، تعد بمثابة «دليل اكثر واقعية على ان اللقاح يعمل».

وأبدى تاو توقعه بأن البيانات الحالية تشير الى ان لقاح سينوفارم «ربما اقترب من طرحه في السوق».

