قمة أوروبية اليوم لبحث مبادرة «التصدي للتطرف»

عربيات ودوليات

برلين- فيينا - الوكالات: كشف مصدران اوروبيان امس ان زعماء أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل سيبحثون اليوم مبادرة للتصدي لما سموه «التطرف الإسلامي». ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشارك في مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين آخرين لبحث مبادرة للتصدي «للتطرف الإسلامي» وفق ما قاله اثنان من المشاركين في مكالمة مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل. وذكر المصدران أن من بين المشاركين في المكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وتعرضت النمسا وفرنسا لهجمات دامية في الأسابيع الماضية وصفها زعماء البلدين بأنها أعمال «إرهابية». في غضون ذلك داهمت الشرطة النمساوية امس أكثر من ستين موقعا على ارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين» وحركة «حماس» في أربع مناطق مختلفة، كما أعلنت النيابة العامة، في عملية غير مرتبطة بالاعتداء الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا. وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك أن التحقيق الذي بدأ قبل حوالى عام يستهدف «أكثر من سبعين مشتبها بهم وعددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي «الإخوان المسلمين» و»حماس» الإرهابيين وتدعمهما».