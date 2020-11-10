الهزيمة «جزاء» ريال مدريد

دوليه

عاش ريال مدريد حامل اللقب كابوسا في «ميستايا» حيث سقط أمام مضيفه فالنسيا 1-4 بعد أن اهتزت شباكه بثلاث ركلات جزاء وهدف بالنيران الصديقة، فيما واصل ريال سوسييداد تألقه وتربعه على الصدارة بتحقيقه فوزه الخامس تواليا أول من امس في المرحلة 9 من الدوري الاسباني على حساب ضيفه القوي غرناطة 2-0، مستفيدا من تأثر الأخير بالغيابات الكثيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وعلى ملعب «ميستايا»، بدا ريال مدريد متوجها لفوز ثالث تواليا نظرا للطريقة التي بدأ بها المباراة ضد فريق لم يذق طعم الفوز لأربع مراحل متتالية (ثلاثة هزائم وتعادل)، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب وتسببت الأخطاء وركلات الجزاء الثلاث التي نفذها جميعها كارلوس سولير بسقوط فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للمرة الثانية هذا الموسم.

ورغم افتقاده لجهود البرازيلي كاسيميرو والبلجيكي ادين هازار لاصابتهما بفيروس كورونا، كان ريال الطرف الأفضل في الشوط الأول واستحق التقدم بهدف رائع هو الرابع للفرنسي كريم بنزيمة في الدوري هذا الموسم، وجاء بتسديدة محكمة من خارج المنطقة اثر تمريرة من البرازيلي مارسيلو (23).

لكن فالنسيا أدرك التعادل من ركلة جزاء تسبب بها لوكاس فاسكيز بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها سولير الذي اصطدم بتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ثم بالقائم الأيسر بعد أن عادت الكرة اليه، فسقطت الكرة أمام البريطاني - الأميركي يونس موسى الذي سددها في الشباك.

لكن حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» نبه الحكم الأساسي بأن موسى دخل المنطقة لحظة تنفيذ ركلة جزاء، ما أدى الى اعادة ركلة الجزاء ونجح سولير هذه المرة بالتسجيل الى يمين كورتوا (35). وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة أهدى الفرنسي رافايل فاران فالنسيا التقدم عندما حول الكرة بالخطأ في مرمى حارسه كورتوا في لقطة أكدها «في أيه آر» بعدما أظهر بأن الكرة تجاوزت خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس البلجيكي (1+45).

لكن مارسيلو عوض على المضيف هذه الفرصة حين تسبب بركلة جزاء على الأوروغوياني ماكسيميليانو لوبيز، وانبرى لها سولير مجددا وسددها بنجاح في مرمى كورتوا (54).

واستمر مسلسل ركلات الجزاء وباتت المباراة بعيدة عن متناول ريال حين لمس القائد سيرخيو راموس الكرة بيده داخل المنطقة تأكد منها الحكم بعد الاحتكام الى «في أيه آر»، ومرة أخرى انبرى لها سولير ونفذها بنجاح في الشباك (63).

وبحسب «أوبتا» للاحصاءات، بات سولير أول لاعب يسجل ثلاثية من نقطة الجزاء في نفس المباراة ضمن الدوري الاسباني خلال القرن الحادي والعشرين، والأهم أنه منح فريقه انتصارا بأمس الحاجة اليه هو الأول له منذ 29 سبتمبر حين تغلب على مضيفه سوسييداد، ملحقا بالأخير الهزيمة الوحيدة للموسم.

وبعد أن تصدر فياريال موقتا بفوزه في وقت سابق على خيتافي 3-1، استعاد سوسييداد المركز الأول بفارق نقطتين عن «الغواصة الصفراء» (20 مقابل 18) بعدما حسم لقاءه وغرناطة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين اللذين رفع بهما رصيده الى 29 هدفا في 9 مباريات و16 في آخر أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة أمام فالنسيا (0-1) في 29 سبتمبر.

وحسم النادي الباسكي اللقاء حين تقدم بهدفي ناتشو مونريال (22) والمتألق ميكيل أويارسابال (27) الذي وجد طريقه الى الشباك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري.

وبعد أن فرط في المرحلة الماضية بنقطتين متأثرا باكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 ضد ضيفه ضيفه ليفانتي (1-1)، مني غرناطة أول من امس بهزيمته الثانية فقط هذا الموسم وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس بفارق ست عن المتصدر الباسكي. وعلى «استاديو دي لا سيراميكا»، تخلص فياريال من عقدته خارج الديار وحقق فوزه الأول بعيدا عن ملعبه وجاء على حساب خيتافي 3-1.

ويبدو أن الفوز الذي حققه فريق «الغواصة الصفراء» في مباراته الأخيرة على ملعبه في 29 أكتوبر ضد قره باغ الأذربيجاني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بنتيجة 3-1 أيضا، حرره من عقدة الفوز خارج الديار ونجح أول من امس في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في «لا ليغا» بعيدا عن ملعبه.

