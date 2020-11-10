ليفركوزن عاد من بعيد

دوليه

حول باير ليفركوزن تخلفه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ مرتين وخرج منتصرا في نهاية المطاف 4-3، ليبقى بصحبة فولفسبورغ الفريقين الوحيدين من دون هزيمة هذا الموسم، وذلك بعد فوز الأخير على ضيفه هوفنهايم 2-1 أول من امس في المرحلة السابعة من الدوري الألماني.

وعلى غرار مباراة المرحلة الماضية ضد مضيفه فرايبورغ (4-2) حين تخلف في بداية الشوط الأول ثم أنهاه متقدما 2-1، وجد ليفركوزن نفسه يركض خلف النتيجة ضد ضيفه مونشغلادباخ بعد أن اهتزت شباكه في الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها لارس ستيندل.

وكما فعل في مباراة فرايبورغ حين سجل ثنائية، أعاد الأرجنتيني لوكاس ألاريو ليفركوزن الى اللقاء باداركه التعادل للمرة الأولى في الدقيقة 27 ثم مرة ثانية في الدقيقة 41 بعد أن سجل ستيندل هدفه الشخصي الثاني وهدف التقدم الثاني للضيوف في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، مهد الجامايكي ليون بايلي الطريق أمام الفوز الرابع تواليا لليفركوزن الذي بدأ الموسم بثلاثة تعادلات متتالية، والهزيمة الثانية لمونشنغلادباخ، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 68 قبل أن يوجه النمسوي يوليان باومغارتلينغر الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع في وقت حاسم من اللقاء (82). وقلص مونشنغلادباخ الفارق متأخرا بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر البديل النمسوي فالنتينو لازارو.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الثالث الذي خسر السبت مواجهة القمة مع غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر 2-3، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 11 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ الذي حافظ بدوره على سجله الخالي من الهزائم بالفوز على هوفنهايم2-1.

وكان بامكان فولفسبورغ أن يكون في قلب الصراع على الصدارة لولا مشكلته مع التعادلات التي لازمته في خمس من مبارياته السبع حتى الآن، ما جعله يكتفي بـ11 نقطة.

وحسم فولفسبورغ فوزه الثاني هذا الموسم في الشوط الأول من مباراته وضيفه الجريح هوفنهايم الذي مني بهزيمة رابعة وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر، وذلك بتسجيله الهدفين عبر السويسري ريناتو ستيفن (5) والهولندي فوت فيغهورست (26)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بشكل متأخر عبر الأرميني سارجيس أداميان (87).

