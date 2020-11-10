ليون قلب الطاولة على سانت إتيان

دوليه

قلب ليون الطاولة على ضيفه وجاره سانت اتيان في مباراة الدربي ليخرج فائزاً 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي أول من أمس. وتقدم سانت اتيان بهدف سجله حارس مرمى ليون البرتغالي أنطوني لوبيز خطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وضغط ليون في الشوط الثاني في محاولة لادراك التعادل فكان له ما أراد عندما مرر الهولندي ممفيس ديباي كرة خادعة من ركلة حرة باتجاه ماكسويل كورنيه ومنه عكسية داخل المنطقة، ليتابعها البديل تينو كاديويري من زيمبابوي بالكعب من مسافة قريبة (65)، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في منح التقدم لفريقه بتسجيله هدفاً من زاوية ضيقة (74).

وسنحت فرصة ذهبية لسانت اتيان للخروج بنقطة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة، لكن دينيس بوانغا أهدرها قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة بتسديده الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وتابع ليون بالتالي نتائجه الايجابية في الآونة الأخيرة، محققاً فوزه الثالث مقابل تعادل في آخر أربع مباريات، في حين خسر سانت اتيان ست من مبارياته السبع الأخيرة.

