راشفورد يشكر الحكومة البريطانية

دوليه

وجه نجم مان يونايتد ماركوس راشفورد الشكر الى الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون الذي اتصل به وأبلغه بقرار اعادة الوجبات المجانية لأطفال الأسر الفقيرة في مدارس البلاد.

وأكد جونسون لراشفورد أن الحكومة ستدعم هذه القضية وستنفق خمسمئة وعشرين مليون دولار وسارع راشفورد بتوجيه الشكر والتحية لرئيس الحكومة البريطانية على هذه الخطوة، مؤكداً أنها ستعم بالفائدة على ما يقارب مليون وسبعمئة طفل في أرجاء بريطانيا لعام كامل.

وكان راشفورد أعلن تشكيل فريق عمل من علامات تجارية غذائية لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا.

وبدأت القصة في منتصف العام الحالي تحديداً في يونيو عندما ناشد مهاجم المنتخب الانكليزي الحكومة البريطانية بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1,3 مليون طفل في عموم انكلترا.

ونتيجة لذلك تلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الاغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الوجبات في أغلب الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المتاجر الغذائية والاستهلاكية.

