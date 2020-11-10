عملية جراحية لفاتي

دوليه

أعلن برشلونة الاسباني أن مهاجمه الدولي الشاب أنسو فاتي خضع لعملية جراحية، وذلك من أجل معالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى تعرض له السبت في المباراة التي فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الدوري المحلي. وقال برشلونة في بيان «خضع لاعب الفريق الأول أنسو فاتي لعملية جراحية أمس لاصابته في غضروف الركبة اليسرى، وقادها الدكتور رامون كوغات تحت اشراف أطباء النادي». وبحسب وسائل الاعلام الاسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلي أو ازالته)، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره، لكن في كافة الأحوال، سيغيب ابن الـ18 عاما عن الملاعب لأشهر عدة.