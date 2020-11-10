تعادل سيتي وليفربول منح ليستر الصدارة

دوليه

انتهت القمة بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل الايجابي 1-1 في مباراة اضاع فيها صانع العاب الاول البلجيكي كيفن دي بروين ركلة جزاء لاصحاب الارض، ليستفيد ليستر سيتي ويتصدر الترتيب العام بفوزه على ولفرهامبتون 1-0 في المرحلة الثامنة من بطولة انكلترا أول من امس التي شهدت سقوطا فادحا لارسنال على ارضه امام استون فيلا 0-3. ويحتل ليستر الصدارة منفردا برصيد 18 نقطة مقابل 17 لوصيفه توتنهام الفائز خارج ملعبه على وست بروميتش البيون، وذلك بفارق الاهداف عن ليفربول. اما مانشستر سيتي فبقي في المركز الحادي عشر مع 12 نقطة لكنه يملك مباراة مؤجلة. في المباراة الاولى على ملعب الاتحاد في مانشستر، بدأ ليفربول المباراة ضاغطا ومرر ترنت الكسندر ارنولد كرة امامية باتجاه فيرمينو، لكن مواطن الاخير وحارس مانشستر اديرسون تصدى لمحاولته ببراعة بعد مرور دقيقة واحدة فقط. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول عندما خاشن كايل ووكر ماني داخل المنطقة، فانبرى لها صلاح بنجاح (11)، رافعا رصيده الى 8 اهداف. ومرر دي بروين كرة حاسمة داخل المنطقة باتجاه جيزوس الذي سيطر عليها واطلقها بيسراه داخل شباك مواطنه اليسون مدركا التعادل (31). وسنحت فرصة ذهبية لسيتي للتقدم عندما حصل على ركلة جزاء اثر لمسة يد من الكسندر ارنولد داخل المنطقة، لكن دي بروين سدد خارج الخشبات الثلاث (42). وكان توتنهام تصدر موقتا بفوزه على وست بروميتش لكنه لم ينعم بذلك سوى لساعتين لان ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 انتزعها منه بفوزه الصعب على ضيفه ولفرهامبتون 1-0. واعتمد توتنهام كالعادة على هدافه هاري كاين بتسجيله هدف المباراة الوحيد. ورفع توتنهام الذي لم يخسر في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري المحلي، رصيده الى 17 نقطة، لكنه قد خسر الصدارة سريعا لصالح ليستر سيتي الفائز على ضيفه ولفرهامبتون، وقد يتراجع الى المركز الثالث في حال حسم ليفربول البطل لقاء القمة مع مانشستر سيتي. وانتزع ليستر الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون بهدف لمهاجمه جايمي فاردي من ركلة جزاء احتسبت اثر لمسة يد داخل المنطقة (15). ثم احتسبت ركلة جزاء ثانية لليستر لكن حارس وولفز البرتغالي روي باتريسيو انقذ مرماه هذه المرة من محاولة فاردي (39). ومني ارسنال بخسارة فادحة على أرضه امام استون فيلا بثلاثية نظيفة، هي الرابعة له هذا الموسم مقابل 4 انتصارات. ورفع فيلا رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة. اما ارسنال فبقي في المركز الحادي عشر مع 12 نقطة.