الكويت.. «قائد الطائرة»

محلية

أكمل الكويت عقد القابه هذا الموسم بالتتويج بلقب بطولة دوري الكرة الطائرة للموسم 2019-2020 للمرة الـ 12 في تاريخه بفوزه على كاظمة 3-2 (25-22، 22-25، 25-22، 19-25، 20-18) بعد لقاء ماراثوني استمر قرابة 3 ساعات أول من امس في نهائي البطولة، فيما احرز العربي المركز الثالث بفوزه على القادسية 3-2 أيضاً (25-21، 23-25، 20-25، 25-23، 15-6). وكانت البطولة تأجلت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الفوز جمع الأبيض لقبي الدوري والكأس بعد فوزه في النهائيين على كاظمة بالذات، وهو الفوز الثالث على التوالي للأبيض على غريمه البرتقالي ما يؤكد علو كعب فريق المدرب التونسي خالد بلعيد على بقية الفرق.

وحقق الكويت خمسة القاب هذا الموسم فبالاضافة إلى الدوري والكأس حقق أيضاً لقبي كأس السوبر، وكأس السوبر الكويتي الاماراتي وبطولة الاتحاد التنشيطية.

ولم يأت فوز الأبيض هذه المرة بالسهولة التي حقق بها لقب كأس الأتحاد الأسبوع الماضي حين هزم كاظمة بثلاثة أشواط نظيفة، إذ عانى الأبيض الأمرين وسط رغبة لاعبي البرتقالي في تعويض الهزيمتين المتتاليتين أمام غريمهم وظلوا متشبثين بالأمل لغاية الشوط الفاصل الذي حسمه الكويت بفضل خبرة لاعبيه وهدوء أعصابهم على العكس من خصمهم الذي ظهر على لاعبيه التسرع وعدم التركيز خصوصاً في تنفيذ الإرسال حيث اضاعوا عددا من الارسالات في لحظات حاسمة من اللقاء ليستغل الكويت هذا الأمر لصالحه وينهي اللقاء بفوز مستحق.

واثبت لاعبو الكويت بقيادة معد الفريق المميز (لاعب كاظمة السابق) عبدالله بوفتين والنجوم عبدالله جاسم وعامر السليم وعبدالعزيز نجم ويعقوب عدنان وابراهيم صفر وسلطان خلف والبقية أنهم يستحقون هذا الانجاز بعد أن قدموا أداء قوياً طوال اللقاء وظلوا محافظين على تركيزهم في أصعب اللحظات ليظفروا باللقب الأهم ويؤكدوا انهم في الطريق إلى الهيمنة على البطولات المحلية. أدار اللقاء الحكمان عادل الحربي وأحمد العنيزان.

وفي ختام البطولة قدم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد بدر الكوس، وأمين السر عبدالرحمن السهو وأمين الصندوق مالك العنزي الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

