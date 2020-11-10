كاظمة: بهذه الطريقة تسلب البطولات

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غرد نادي كاظمة على حسابه في «تويتر» قائلاً :»بهذه الطريقة تسلب البطولات» مع وضع مقطع فيديو وصور لبعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة أمام الكويت أول من امس والذي انتهى لصالح الأبيض 3-2.

وأضاف كاظمة: «الحكم كان نجم المباراة كما هي العادة في اتحاد الطائرة» في إشارة إلى أن فريقهم تعرض إلى الظلم في بعض القرارات الحاسمة في المباراة».

وكتب لاعب كاظمة عبدالعزيز شاكر في تعليق على موقع «انستغرام»: «أبارك لجميع أخواني لاعبي الكويت، وثانياً والأهم أبارك للجنة الحكام ورئيسها والقائمين عليها على البطولة، مجهودكم ماراح عبث، لا جديد من كم سنة صارت نفس اللقطة، أختلف الفريق ولكن اتفقوا الاشخاص نفسهم لمصالحهم». فيما كتب أيضاً عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور رداً على شاكر قائلاً: «الكويت فريق قوي ولا يحتاج الى بعض الامور من اشخاص يحسبون انفسهم يقدمون الولاء والطاعة وقلنا نظفوا الرياضة من عبيد المال والدنيا».

