الشمري: الإجراءات الصحية حرمتنا من الوديات

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حمّل رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خالد الشمري اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية مسؤولية فشل الاتحاد في الاتفاق على مباريات ودية للأزرق خلال فترة التوقف الدولي.

وقال الشمري الذي حضر أول من أمس انطلاق تدريبات المنتخب الأولمبي على ستاد علي صباح السالم إن أعضاء الاتحاد «يشعرون بالحسرة والأسف على هذا الوضع»، رافضاَ توجيه اللوم لاتحاد الكرة أو اللجنة الفنية، ومشيراً إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة من اللجنة الثلاثية هي التي منعت الأزرق من السفر إلى الخارج أو حتى الاتفاق مع منتخبات للعب في الكويت.

وتساءل: «كيف تقبل المنتخبات أن تأتي هنا وتخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وفترة التوقف الدولي كلها أسبوعان، كما اننا لا نستطيع السفر إلى الخارج لأن اللاعبين سيكونون مضطرين للدخول في الحجر لـ 14 يوماً وهو أمر ستضرر منه الأندية بلا شك».

وطالب الشمري لاعبي المنتخب الأولمبي اثبات جدارتهم من أجل الانضمام إلى المنتخب الأول، خصوصاً أن الطريق مفتوح في الوقت الحالي مع تولي المدرب الإسباني أندريس كاراسكو مهمة الإشراف على الفريقين، متمنياً من الجماهير عدم التسرع في الحكم على المدرب في الوقت الحالي.

من جانبه، قال كاراسكو أن تجمع الأولمبي فرصة من أجل التعرف على اللاعبين الذين لا يأخذون الفرصة الكافية مع أنديتهم، مشيراً إلى أن هذا الفريق يمثل مستقبل الكرة الكويتية والاهتمام به مطلوب بشكل كبير، كي يأخذ هذا الجيل فرصته مثلما حدث مع الجيل الذي سبقه. وشدد على أن مهمة الجهاز الفني في الوقت الحالي تعويض اللاعبين عن فترة الإيقاف التي تعرضت لها الكرة الكويتية وأحدثت فجوة على المستوى الفني والبدني لدى اللاعبين، لافتاً إلى أنه يجد صعوبة في تحديد الهدف الذي ينوي تحقيقه في الفترة المقبلة بسبب وباء كورونا وآثاره السلبية على القطاع الرياضي بشكل خاص.

وأضاف: «نأمل أن نجد متسعاً من الوقت في مارس المقبل لتحضير المنتخب الأولمبي بطريقة أفضل لبطولة الخليج للمنتخبات الاولمبية التي ستقام العام المقبل وعلينا التحضير جيدا لهذه البطولة للوصول إلى نصف النهائي على أقل تقدير». لكنه أكد أن مهمته مع المنتخب الأول تتمثل في ضمان التأهل إلى الدور الفاصل من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكان الأزرق دشن تدريباته أمس على ستاد علي صباح السالم بقيادة كاراسكو الذي استدعى 27 لاعباً، فيما انطلقت تدريبات المنتخب الأولمبي أول من أمس بقيادة كاراسكو ومساعديه خوان كارلوس كوستا ومدرب اللياقة ديفيد كورتيز ومدرب الحراس ديفيد جوتا والمدربين الوطنيين محمد العزب وسمير دشتى للحراس وشارك في الحصة التدريبية الاولى 27 لاعب وتغيب اللاعبان محمد الهويدي ويوسف عايض بعذر مقبول وذلك لاداء الاختبارات الدراسية.

بدوره، قال مدير المنتخب مشاري فيحان ان المنتخب الأولمبي سيلعب مباراتين وديتين امام النصر والتضامن يومي الأربعاء والخميس القادمين، مشيراً إلى أن ان تدريبات الازرق ستتواصل خلال فترة التوقف الدولي حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة اللاعبين بشكل أكبر.

