الدوسري والشمري: سعيدان باختيارنا للقائمة

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أعرب لاعب الأزرق الأولمبي راشد الدوسرى عن سعادته باختياره لتمثيل المنتخب، وقال إنها فرصة لاثبات وجوده من أجل استدعائه للمنتخب الأول خصوصاً أن الجهاز الفني بقيادة أندريس كاراسكو يشرف على الفريقين.

وأضاف الدوسري أن الأجواء مشجعة بين اللاعبين والحماس طاغ بسبب تقارب المستويات وسعي كل لاعب لحجز مكانه في التشكيل الأساسي، مؤكدا ان تحقيق الفوز في البطولة الخليجية المقبلة هو الهدف الذي وضعه اللاعبون نصب أعينهم.

وعبّر زميله مشعل الشمرى عن فخره بالانضمام للمنتخب الأولمبي، وقال: «أتوجه بالشكر للجهازين الفني والاداري علي الثقه في اختيارنا ونأمل أن نمثل المنتخب بافضل صورة»، مشيداً بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي بين اللاعبين، ومؤكداً أن هدف المنتخب هو الفوز بالبطولة الخليجية في مارس المقبل.

