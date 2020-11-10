العازمي رئيساً للجنة البارالمبية

محلية

اعتمدت اللجنة البارالمبية تشكيل المناصب التنفيذية لاول مجلس لها فور انتخابها مساء الأول من امس، حيث تولى مهدي العازمي رئاسة اللجنةً وفايز العازمي نائبا للرئيس وعضوية كل من مشعل العتيبي وبدر الدوسري وفرج المرزوق.من جانبه قال فايز العازمي ان المجلس قرر في اول اجتماع له وطبقا للنظام الأساسي للجنة تعيين شريفة الغانم سكرتير عام للجنة وفهد الهاجري ومحمد يوسف العبدالله عضوي باللجنة واختيار النادي الكويتي للمعاقين مقرا مؤقتًا للجنة والبدء في وضع اللمسات الاخيرة لاقامة مسابقات رياضية تنافسية لاول مرة في العاب السلة والطائرة وغيرها بمشاركة 6 اندية باللجنة هي نادي المعاقين والتحدي ووربة ومبارك الكبير والبصيرة والارادة.

