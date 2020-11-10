الأبيض كرر انتصاره على السالمية في «اليد»

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كرر الكويت انتصاره على السالمية وهزمه 27-20 أول من امس ضمن الدور الاول من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد والتي شهدت ايضاً فوز خيطان على الساحل 38-25، والنصر على الشباب 33-29. وتأهلت الفرق الثلاثة إلى الدور ربع النهائي الذي سيلعب به العربي مع الصليبخات، والقادسية مع خيطان، والكويت مع النصر، فيما اختتمت الجولة الاخيرة من الدور الأول في وقت متأخر مساء أمس بلقاءي كاظمة مع الفحيحيل والتضامن مع اليرموك. وكان الأبيض حامل لقب البطولة، فاز على السالمية في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الشهر الحالي ما توجه بلقب المسابقة للمرة الثامنة على التوالي، وهو يسعى إلى المحافظة على لقب الكأس للمرة الثامنة على التوالي أيضاً.