الخواجة: سعداء بالدعم الآسيوي للمسلم

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عبر رئيس اللجنة الكويتية للهدف الصغير «الميني قول» حسن الخواجة عن فخره وسعادته بقرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للسباحة دعم وتأييد حسين المسلم ليكون مرشح القارة في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي «فينا» المقبلة. وقال الخواجة إن المسلم الذي يشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة يتمتع بشخصية قيادية ولديه من الخبرات الرياضية ما يكفي لترؤس المنظمة الدولية. وتمنى الخواجة أن يحالف الفوز المسلم في الانتخابات التي ستجري في شهر يوينو المقبل في قطر، مضيفاً أن الفوز بهذا المنصب إن تحقق سيكون انتصارا للرياضة الكويتية والعربية والآسيوية معاً.