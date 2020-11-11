الناصر: قضايا عالمنا العربي تتطلب التنسيق والتشاور

أول النهار

ترأس وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ الدكتور احمد الناصر وفد دولة الكويت في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك العاشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وتناول الاجتماع مجمل علاقات الشراكة المتميزة والوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وأطر تعزيز التعاون المشترك فيما بينها بمختلف المجالات الحيوية والمهمة وسبل تطوير الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية دعما للمصالح المشتركة بين الجانبين اضافة الى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الناصر في كلمة له بالاجتماع «اسمحوا لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الصديق وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية على مشاعره الطيبة وكلماته العطرة في حق فقيد الكويت والانسانية والدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه».

وتابع قائلا: «مقدرا لفتته الكريمة بتأبين هذه القامة السياسية الكبيرة التي امتد أثرها وعطاؤها ليشمل الكويت والاقليم بل العالم أجمع وعزاؤنا في أن عطاءه ومآثره -رحمه الله- باقية ومتأصلة في ذاكرة الشعوب والعالم وسيخلدها التاريخ مستذكرين كلمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد بالتأكيد على استمرار دولة الكويت على نهج الأمير الراحل وثباتها على سياساتها الخارجية». وأكد ان هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية خطيرة حالت دون عقده حضوريا وفق المعتاد مشيدا في الوقت ذاته باستمرارية عقد هذه اللقاءات وبمواقف جمهورية الصين وحرصها على تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة. وأشار الناصر الى ان هذا الاجتماع يعد فرصة للتشاور وتنسيق المواقف تجاه شؤون عالمنا الانساني وقضاياه المتعددة والمتنوعة خاصة تلك القضايا المتعلقة بمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد نظرا لأهمية التنسيق بين دول العالم أجمع لمكافحة تفشي هذا الوباء الذي له تداعياته اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم وتتطلب جهودا جماعية للتقليل من آثارها. وقال ان «الحديث يطول في مناقشة قضايا عالمنا العربي والاقليمي الأمر الذي يتطلب منا زيادة التنسيق والتشاور لمعالجة الأوضاع المأساوية في اليمن وسورية والعراق وليبيا ولبنان فضلا عن مناقشة قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط» معربا عن امله باستمرار الاجتماعات الدورية بين دول الخليج وجمهورية الصين. وضم وفد دولة الكويت كلا من: مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير المستشار احمد الشريم وعددا من كبار المسؤولين في الوزارة.

