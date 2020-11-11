loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخالد وحمدوك بحثا تطوير العلاقات الثنائية


تلقى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين الشقيقين. وجرى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف بين البلدين تجاهها. وأشاد سموه خلال الاتصال بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص الكويت على تعزيزها وتنميتها والوصول بها الى المستوى الذي يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة