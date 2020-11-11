الخالد وحمدوك بحثا تطوير العلاقات الثنائية

أول النهار

تلقى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين الشقيقين. وجرى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف بين البلدين تجاهها. وأشاد سموه خلال الاتصال بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص الكويت على تعزيزها وتنميتها والوصول بها الى المستوى الذي يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.