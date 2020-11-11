التطعيم ضد «كورونا» اختياري لا إجباري بالمجان دون مقابل والأولوية للمواطنين

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يسابق المسؤولون في وزارة الصحة الزمن مبكرا استعدادا لحملة تطعيم شاملة في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وعلى اثر ذلك طلبت الوزارة من جميع مناطقها الصحية حصر المرافق الطبية التي من الممكن تحويلها الى مراكز للتطعيم في جميع المحافظات مع مراعاة المساحة والقدرة الاستيعابية بالاضافة الى حاجتها من الطواقم الطبية والتمريضية.

وعن الجدل الدائر حول اولوية التطعيم قالت مصادر لـالنهار: ملتزمون بأولوية التطعيم للفئات الخمس التي حددها مجلس الوزراء قبل اسبوعين والتي تشمل الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض الى مضاعفات خطيرة وتشمل كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، بالاضافة الى الفئات الأكثر عرضة للاصابة وتشمل مقدمي الرعاية الصحية، العاملين في الصفوف الأمامية، ومقدمي الخدمات الأساسية.

وقالت المصادر: حسب المعلومات المتوافرة حول اللقاح حاليا سيكون محظورا على الأشخاص الذين اصيبوا مسبقاً بفيروس كورونا وكذلك النساء الحوامل والمرضعات.

وعن آلية تحديد الجهات التي سيمنح منتسبوها الاولوية في التطعيم قالت: ستكون هناك اجتماعات مستمرة لتحديد ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملين في القطاع الصحي مع اعطاء الأولوية للمتعاملين مع مصابي كوفيد- 19 في مستشفيات العزل والمراكز الصحية ومؤسسات الحجر الصحي ورجال الشرطة والاجهزة الامنية المعاونة لهم الى جانب المعلمين والكادر التعليمي والاداري الذين يتعاملون مع الطلاب بشكل مباشر، وقطاع الطيران والمنافذ الحدودية الذين يتعاملون مباشرة مع المسافرين.

ولفتت المصادر الى انه بناء على ما سيتم الحصول عليه من كمية اللقاح في المرحلة الاولى، ستشمل المرحلة الثانية من الحملة اقرباء الفئات الخمس التي لها الاولوية في التطعيم بالمرحلة الاولى ممن تتراوح اعمارهم ما بين 18 و60 عاماً، وتشمل هذه الفئات الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والاخوة والأخوات.

ونوهت الى انه سيتم تحديد المراحل اللاحقة للحملة تباعا بناء على الدفعات التي ستوفرها الشركة للكويت خلال العام 2021.

وكشفت المصادر عن ان تطعيم لقاح كوفيد-19 لن يكون اجبارياً بل سيكون اختياريا وسيقدم مجاناً للفئات المستهدفة، موضحة ان اللقاح بدفعته الاولى سيكفي لنحو 400000 نسمة حيث انه يعطى على جرعتين، ويجب ان تكون الفترة بين الجرعتين من 21 الى 28 يوماً، وان الحد الأدني للفترة الزمنية ما بين جرعة لقاح فيروس كوفيد-19 وأي لقاح آخر من النوع الموهن هي 4 اسابيع، وأما بين اللقاحات الأخرى فهي 14 يوماً.

واكدت المصادر انه سيتم تشكيل فرق طبية للتواصل مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم للاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

آثار جانبية شائعة

خففت المصادر من الآثار الجانبية المحتملة بعد الحصول على اللقاح ووصفتها بالآثار الشائعة لأي لقاح ومنها:

الشعور بالألم عند اللمس والإحمرار والتصلب والحكة في مكان التطعيم.

حدوث ردود فعل جهازية مثل: الحمى والصداع والإرهاق والغثيان والقيء والإسهال والسعال والحساسية وآلام العضلات وآلام المفاصل والخمول والتشنج والتي قد تحدث لبعض المرضى.

عادة ما تزول الأعراض الخفيفة من دون الحاجة إلى علاج، ويتم إعطاء الذين يعانون أعراضاً متوسطة أو شديدة علاجاً تحت إشراف الأطباء.