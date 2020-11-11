المطار يعود 24 ساعة الثلاثاء المقبل

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خاطبت الادارة العامة للطيران المدني، وزارة الصحة لمراجعة الاشتراطات في مطار الكويت.

وقالت الادارة انه بناء على اجتماع اللجنة التنفيذية في 9 نوفمبر الحالي فقد افاد ممثل الوزارة بانه في حال تجهيز الاعداد المطلوبة لاطقم التسجيل والتنظيم فلا مانع من بدء تشغيل المطار، وعليه فإن شركتي ناس والخطوط الجوية الكويتية مستعدتان لتوفير هذه الاطقم، وسيتم تشغيل المطار 24 ساعة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر لـ النهار انه لا علاقة حاليا لفتح المطار على مدار اليوم بقرب فتح الاجواء للدول الـ 34 المحظورة، لافتة الى ان توفير الطواقم يثبت قدرتنا على التشغيل والتعامل مع جميع المستجدات.

وبينت المصادر ذاتها ان قرار فتح الاجواء للدول المحظورة من عدمه يعود للسلطات المختصة، ومنها السلطات الصحية، وذلك على حسب تقييمها لأوضاع تفشي الوباء، ومعدل الاصابات في كل دولة على حدة.

وقالت ان رفع بعض الدول وادخال اخرى، هو أكبر دليل على المتابعة المستمرة لحركة الوباء عالميا.

وحول ما اذا كان التوصل الى اللقاح المعلن عنه من قبل شركة فايزر سيؤدي الى انفتاح قريب، قالت المصادر ان وصول اللقاح وبدء العمل به يحتاج الى وقت وحتى هذا الوقت تبقى جميع الاحتمالات واردة، مع استمرار الاحتياطات والاحترازات.

وكانت الادارة العامة للطيران اعلنت في وقت سابق امس السماح بصعود حقائب السحب للطائرات.