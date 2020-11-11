الأولى

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 133381 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 821.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 842 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 124156 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8404 حالات.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7847 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 979336 فحصا.