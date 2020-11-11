7 معلومات مهمة عن اللقاح المنتظر

الأولى

اتخذ العالم خطوة كبيرة الى الأمام في مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد ان قالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر، الاثنين، ان لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة.

ويأتي هذا الاعلان بعد دراسة ضخمة، لم يراجعها حتى الآن خبراء من خارج الشركة. لكن خبر اللقاح اعطى دفعة قوية للأسواق العالمية التي تأمل القضاء مرض كوفيد-19، واعادة فتح كامل للاقتصاد. وفي هذا الاطار، اوضح موقع بيزنس انسايدر عددا من النقاط التي يجب مراعاتها بشأن ما تعنيه النتائج بالنسبة للوباء، ومتى يمكن للأميركيين الحصول على جرعة.

1 - ليس الآن

شملت النتائج الأولية لشركة فايزر 43538 شخصا، لكن التجارب لا تزال مستمرة. وقد تم التوصل الى هذه النتائج المؤقتة بعد اصابة 94 شخصا بمرض كوفيد- 19.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى ضمن خطوات عديدة لتوصيل اللقاح للأميركيين.

ففي وقت لاحق من شهر نوفمبر، وبمجرد ان تتمكن شركة صناعة الأدوية من تقديم مزيد من المعلومات حول مدى امان اللقاح، فانها ستخطط لتقديم طلب للحصول على اذن استخدام طارئ من ادارة الغذاء والدواء.

ثم سيراجع خبراء ادارة الغذاء والدواء والعلماء الخارجيون البيانات قبل تحديد ما اذا كان يمكن اعطاء اللقاح لعدد اكبر من الأشخاص.

2 - كابوس التوزيع

اذا سمحت ادارة الغذاء والدواء الأميركية بلقاح فايزر، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتوزيع مئات الملايين من الجرعات اللازمة لتلقيح سكان الولايات المتحدة، الأمر الذي يشكل بعض التحديات اللوجيستية غير العادية، بحسب بيزنس انسايدر.

ويقول الموقع الأميركي انه يجب تخزين اللقاح في درجة حرارة تبلغ -94 فهرنهايت، وهي درجة حرارة ابرد مما هو مطلوب لتخزين معظم اللقاحات الأخرى. سيكون هذا تحديا في الولايات المتحدة، وسيشكل عقبة اكبر في بعض البلدان الأخرى.

3 - أمل في لقاحات أخرى

اعلان شركة فايزر يتيح الأمل في ان لقاحات كوفيد-19 الأخرى قيد التطوير قد تثبت فعاليتها ايضا، مثل مودرنا وأسترا زينيكا وجونسون آند جونسون، بحسب بيزنس انسايدر.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، اول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وطورت شركتا فايزر وبيونتك لقاح ميسينجر آر ان ايه، والذي يتطلب فقط الشفرة الجينية للفيروس لهندسة لقاح تجريبي.

وكانت مودرنا، المتخصصة ايضا في علاجات ميسينجر آر ان ايه وانتاج لقاحات، اول شركة ادوية في العالم تبدأ في اختبار لقاح كوفيد-19 على البشر في مارس.

فيما تتدافع عشرات المجموعات البحثية حول العالم لانشاء لقاح فعال لوباء COVID-19، بدأت الولايات المتحدة الاثنين في تجريب اول نسخة خاصة بها.

4 - أميركا ستدفع الفاتورة

في يوليو الماضي، ابرمت شركتا فايزر وبيونتك عقدا بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، وبموجب هذه الصفقة، سيكون اللقاح مجانيا لجميع الأميركيين.

5 - أعراض المرض

لا تزال اسئلة عديدة بلا جواب بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية. ولا يمكن لدراسة واحدة معالجة كل المخاوف بشأن اللقاح. فحتى الآن لا نعرف ما اذا كان الأشخاص الذين تم تلقيحهم يمكن ان تظهر عليهم اعراض المرض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك اوغور شاهين لرويترز انه متفائل من ان تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم ان ذلك غير مؤكد بعد.

6 - لا تتخلص من الكمامة

بمجرد الحصول على لقاح فيروس كورونا قد لا يسمح بالعودة الى الحياة الطبيعية على الفور.

لكن باحثين يقولون لموقع بيزنس انسايدر انه حتى لو تلقى بعض الأشخاص لقاحا آمنا وفعالا العام المقبل، فهذا لا يعني ان الناس سيكونون سيتوقفون عن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. 7 - إنجاز هائل

يقول موقع بيزنس انسايدر ان اعلان شركة فايزر كان انجازا بالغ الأهمية في معركة العالم ضد هذا الفيروس، بعد مرور اقل من عام على اكتشاف مرض كوفيد-19.

كما انه يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي اودى بحياة اكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي، وقلب انماط الحياة اليومية رأساً على عقب.