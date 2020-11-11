شطب 33 مرشحاً لمجلس الأمة

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شطبت لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 33 مرشحا لم تتحقق بهم شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة، واستبعاد مرشح لعدم استكماله إجراءات التسجيل.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس رئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة المحامي العام الاول المستشار سلطان ماجد بوجروة، وأعضاء اللجنة. ورفعت لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة تقريرها الى الوزير ، وتم شطب 33 مرشحا لم تتحقق بهم شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة، واستبعاد مرشح لعدم استكماله إجراءات التسجيل. وشكر الصالح رئيس وأعضاء اللجنة على دورهم والمسؤولية المحمولة على عاتقهم والجهود المبذولة والتدقيق على البيانات المقدمة من قبل المرشحين لعضوية مجلس الأمة، مؤكدا أنهم يقومون بمهمة أساسية تسهم باكتمال العملية الانتخابية.

