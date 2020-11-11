«حرب ترامب الوداعية» تثير الذعر في أميركا

الأولى

نيويورك - الوكالات: اثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقالة وزير الدفاع مارك اسبر عبر تغريدة بتويتر «بأثر فوري» الذعر من نوايا غير معروفة للرئيس المهزوم في الانتخابات قد تورط الولايات المتحدة في حرب غير محسوبة، فيما حذر الديموقراطيون من ان ترامب يخطط لـ«زرع الفوضى» بغية ارباك ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن....(طالع ص 17).

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مسؤولين في وزراة الدفاع الاميركية «البنتاغون» اعربوا سرا عن تخوفهم من امكانية اطلاق الرئيس ترامب عمليات علنية او سرية خلال الشهرين المتبقيين له في البيت الأبيض. وأضافت الصحيفة ان مسؤولين في «البنتاغون» لا يستبعدون ان يشن ترامب عمليات ضد ايران او خصوم آخرين في ايامه الأخيرة في السلطة.

وكشفت الصحيفة ان زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر اشادوا بخلفيته العسكرية، لكنهم اعربوا عن دهشتهم من ترقيته لهذا المنصب الرفيع، حتى لو كان ذلك بصفة مؤقتة. وأضافت الصحيفة ان زملاء ميلر يرون انه لا يتمتع بمكانة رفيعة للرد على اي مواقف متطرفة قد تصدر عن ترامب في اسابيعه الأخيرة في منصبه.

كما نشرت صحيفة «ملتري تايمز» الأميركية مقابلة مع وزير الدفاع الأميركي المقال مارك اسبر كانت اجرتها معه يوم الرابع من نوفمبر الحالي قال فيها انه خاض مواجهاته مع الرئيس دونالد ترامب بعناية آخذا في الاعتبار ان مغادرته للمنصب ستؤدي لتعيين شخص لا يقول لا للرئيس.

من جهتها اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ان اقالة اسبر دليل على نية ترامب «زرع الفوضى» في ايامه الأخيرة في منصبه.

وقالت «من المثير للقلق ان التقارير تظهر ان هذه الاقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس بزعم رفض الوزير اسبر ارسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة».

وأضافت «ومع ذلك، الأمر الأكثر اثارة للقلق هو ان توقيت هذه الاقالة يثير تساؤلات جدية حول اجراءات ترامب المخطط لها في الأيام الأخيرة من ادارته».