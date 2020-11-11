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وطن النهار

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الكويت أغاثت «سوريي لبنان»


بدأت جمعية الهلال الاحمر الكويتي حملة توزيع مساعدات انسانية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم اللاجئين السوريين في مختلف
المناطق اللبنانية. وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان د. مساعد العنزي لـ «كونا» ان «الحملة تستمر شهرين بتمويل من الصندوق الكويتي لتوزيع المساعدات على 500 أسرة في منطقة (عكار) بشمالي لبنان لتشمل بقية المناطق اللبنانية لاحقا». واضاف ان الصندوق الكويتي مول ايضا توزيع الخبز على هذه الاسر وذلك في نطاق مشروع الرغيف الذي تنفذه جمعية الهلال الاحمر الكويتي لصالح اللاجئين السوريين في لبنان.


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