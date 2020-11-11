الكويت: ملتزمون بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر

وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير حمد المشعان إن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية التي انطلقت اول من أمس (عن بعد) تتناول قضايا المنطقة بشكل عام وسبل التنسيق المشترك في المحافل الدولية. وأضاف السفير المشعان في تصريح لـ «كونا» إنه تمت مناقشة جهود الكويت في رأب الصدع الخليجي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة إلى جانب مناقشة دور ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عالميا. وذكر أنه تم عقد اجتماعات لمجاميع العمل السياسية والتنمية وحقوق الإنسان وتناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. وأفاد بأنه ترأس الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبدالوهاب البدر ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري وسفير البلاد لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر. وذكر أنه مثل الجانب الكويتي أيضا المدير العام بالوكالة للهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي والأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أسامة الذويخ والمدير الإقليمي للمنظمات والهيئات الدولي بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خالد الخالد. وأفاد بأن مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري أكد في كلمة له الحرص على تضمين فعاليات الجولة الرابعة مسائل متعلقة بحقوق الانسان والتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ولفت المشعان إلى أنه تم التأكيد كذلك على مدى احترام الكويت لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك ما يتعلق بالعمالة الأجنبية وإبراز التدابير الوطنية في هذا الشأن. وبين أنه تم امس عقد ثاني اجتماعات مجاميع العمل المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي إذ ستستضيف وزارة الخارجية مجموعة العمل التعليمي والأكاديمي بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي ومختلف القطاعات التعليمية والأكاديمية. ترأس الجانب الأميركي وكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير ديفيد هيل بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد شنكير وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية بالإضافة إلى الوكالة الأميركية للتنمية. يذكر أن فعاليات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الكويتي- الأميركي ستستمر (عن بعد) حتى 24 نوفمبر الحالي.

