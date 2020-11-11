رومانوسكي: تحسين فرص التعليم للطلبة الكويتيين

وطن النهار

عقد مسؤولون اميركيون وكويتيون رفيعو المستوى امس مجموعة عمل افتراضية للجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي حول التعليم والتعاون العلمي وذلك لبحث التعاون الثنائي في مجالات تشمل التعليم العالي وبرامج التبادل للتطوير المهني والبحث العلمي.

وترأس تلك المجموعة كل من مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس والسيد وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، كما انضم الى المجموعة ممثلو عدد من المؤسسات من بينها وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

كما حضر من الجانب الأميركي كل من سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت الينا رومانوسكي ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيم ليندركينغ ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للدبلوماسية العامة كريس هودجز وغيرهم من المسؤولين الأميركيين.

وقالت السفيرة رومانوسكي: «تعد مجموعة العمل للتعليم والتعاون العلمي فرصة هامة للولايات المتحدة والكويت لمراجعة التقدم الذي احرزناه في مجالات التبادل الأكاديمي والثقافي، كما تعد مناسبة جيدة لاقتراح عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها تحسين فرص التطوير التعليمي والمهني للطلبة الكويتيين والمهنيين الشباب».

وأضافت رومانوسكي: «مع وجود اكثر من مليون طالب دولي، توفر الولايات المتحدة خيارات دراسية عبر مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الكليات والجامعات، حيث يمكن للطلبة الكويتيين الذين يختارون الدراسة في اميركا التعلم في بيئة دولية حقيقية والحصول على نظام تعليمي يتميز بأعلى جودة على مستوى العالم.»

وركزت المباحثات على كيفية التعاون بين الولايات المتحدة والكويت لزيادة عدد الطلبة الكويتيين في المؤسسات التعليمية الأميركية وتوسيع البرامج التدريبية لمعلمي اللغة الانكليزية الكويتيين فضلاً عن تطوير برامج التبادل المهني للشباب الكويتيين وتيسير التعاون العلمي بين المؤسسات الأميركية والكويتية.

هذا وانطلق الحوار الاستراتيجي الأميركي-الكويتي لأول مرة بين البلدين قبل اربع سنوات، ويتألف من سلسلة اجتماعات سنوية رفيعة المستوى تؤطر عمل البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر عقد مجموعة العمل التالية حول التعاون الأمني يوم 16 نوفمبر.

