«الهلال الأحمر» بدأت توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين

وطن النهار

انطلقت امس الثلاثاء حملة كسوة الشتاء التي توزع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتبرعات اهل الخير في الكويت على اسر اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية على مدى شهرين. وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان د. مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا»: ان «الجمعية بدأت اليوم بتوزيع البطانيات وكسوة الشتاء في شمال لبنان على مئات الاسر اللاجئة السورية والتي تستمر بتوزيعها يوميا طيلة الشهر الحالي والشهر المقبل». واضاف ان الجمعية تواصل ايضا بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة الكويت في لبنان بتوزيع المساعدات الغذائية ومواد التنظيف والخبز بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية يوميا على مدى هذين الشهرين. واعتبر ان توزيع الكسوة بداية فصل الشتاء تسهم في مساعدة الاسر اللاجئة في الظروف المناخية القاسية التي تشهدها الكثير من المناطق اللبنانية في هذا الفصل خصوصا مع تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشة التي زادت تفاقما مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

واوضح ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي «تقوم بتوزيع الادوية الخاصة بالامراض المزمنة للاجئين السوريين في مراكز الصليب الاحمر اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية ايضا بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية».

