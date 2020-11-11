«البلدي» أحال مشروع ميزانية البلدية إلى الإدارة القانونية

وطن النهار

أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2020/2021 والحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020 إلى الإدارة القانونية في البلدية. وكانت «النهار» نشرت في عددها الصادر الاثنين الماضي موضوعا حول تأخير احالة الميزانية. وأكد رئيس اللجنة فهيد المويزري أن اللجنة أجلت السؤال المتعلق بمصانع تدوير النفايات الإنشائية في رجم خشمان لحين حضور إدارة تنمية المشاريع في البلدية وإدارة البيئة. وأشار في تصريح صحافي الى ان اللجنة أبقت على الجدول موضوع غرف المساج «معهد صحي رجالي ونسائي» فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والخاصة ببعض المحال، فيما أحالت اللجنة للجهاز التنفيذي مناقشة زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئية. وقال المويزري إن اللجنة أجلت التعديلات النهائية على مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة لحين حضور نائب مدير عام البلدية فيصل صادق، كما أجلت الاقتراح المقدم بشان إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم إشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتهم. ولفت إلى ان اللجنة أبقت على الجدول الكتاب المقدم من الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بشأن بروتوكول التعاون فيما بين وزارة المالية والمجلس البلدي إلى حين حضور إدارة أملاك الدولة، كما أبقت على الجدول طلب البلدية الخاص بطلب تعديل قرار اللجنة المؤقتة بشأن أحد العقارات في منطقة حولي، كما أبقت على الكتاب المقدم بشان اللائحة الخاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.