الحريص استقبل سفيري إسبانيا والعراق

وطن النهار

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي ونائب السفير محمد الحسيني والسكرتير الثاني عبدالقادر عزيز والسكرتير الثالث أحمد خيري. وتناول الحريص مع السفير العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وتباحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يخص الاتصالات وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة البلدين. وفي وقت لاحق استقبل الوزير السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

