فواز الخالد بحث والسفير الهندي تطوير التعاون المشترك

وطن النهار

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية الهند الجديد لدى الكويت سيبي جورج، وذلك بمناسبة مباشرته مهامه، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين مؤكدا قوة ومتانة العلاقات الكويتية- الهندية المتميزة وسُبل تعزيزها في جميع المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالاً وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وأعرب المحافظ الخالد في ختام اللقاء الذي تم خلاله تبادل الدروع التذكارية عن تمنياته للسفير سيبي التوفيق والنجاح لأجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب. من جهته، عبر السفير سيبي عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال المحافظ الخالد، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الدبلوماسية لبلاده ومواطنو جمهورية الهند على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

