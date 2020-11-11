محافظ مبارك الكبير استقبل سفيري عُمان والهند

وطن النهار

أكد محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري عمق العلاقات بين الكويت وكل من سلطنة عمان والهند، وذلك خلال استقباله السفيرين العماني صالح بن عامر الخروصي والهندي سيبي جورج بمناسبة تسلم مهامهما. وبحث بوشهري مع سفير عمان العلاقات التي تربط البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية في ظل هذه الظروف التي تتطلب وحدة الموقف والتلاحم في المسار والمصير، وذلك خلال استقباله له أمس بمناسبة تسلم مهام عمله في البلاد. وأكد عمق العلاقات الكويتية- العمانية الوثيقة والراسخة، متمنيا للسفير العماني التوفيق والسداد في مهامه الدبلوماسية.

