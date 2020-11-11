«الكهرباء»: تغذية مزرعة رحية بالتيار بناء على طلب «هيئة الزراعة»

وطن النهار

أصدرت وزارة الكهرباء والماء بيانا اكدت فيه ان استمرار تغذية موقع مزرعة الدواجن في مدينة جنوب سعد العبدلله جاء بناء على طلب الهيئة العامة للزراعة لحين نقلها الى منطقة الشقايا مؤكدة التزامها بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من الجهات المخولة بهذا الأمر.

من جانب آخر منحت وزارة الكهرباء والماء عقداً لوحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة «جنرال إليكتريك للطاقة المتجددة»، لتزويد المعدات والمرافق الخدمية بالحلول الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية الموثوقة وعالية الكفاءة ونقلها للمستخدمين النهائيين، وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين على تقديم حلول الصيانة طويلة الأمد لـ54 محطة فرعية منتشرة في مختلف أرجاء البلاد.

ويعتبر هذا العقد الأكبر من نوعه ويؤكد على سعي «جنرال إليكتريك»، عبر خدمات الشبكات التي تقدمها، إلى تلبية متطلبات الوزارة والمتمثلة في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لبنيتها التحتية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية في الكويت. وستتولى وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة «جنرال إليكتريك» مهام الصيانة على مدار خمس سنوات للمحطات الفرعية البالغ عددها 54 محطة في البلاد، وتتنوع في استطاعتها بين 132 إلى 300 كيلوفولط، الأمر الذي يضمن وجود خطط دقيقة للصيانة والتدخلات الطارئة تكفل سير العمليات وفق أرقى درجات السلاسة والكفاءة.

وفي هذا السياق، قال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال حلول الشبكات لدى «جنرال إليكتريك للطاقة المتجددة» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأفريقيا جنوب الصحراء : «تؤكد اتفاقية الخدمة التي تعتبر الأكبر من نوعها بالنسبة لنا في الكويت، على قدرتنا الكبيرة في تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء في البلاد. وفي ضوء سجلنا الحافل بتقديم عقود الصيانة على المدى الطويل في الكويت، سنوجه تركيزنا نحو ضمان تقديم خدمات الصيانة الدورية للمحطات الفرعية وفق الجداول المحددة، إلى جانب خدمات الحالات الطارئة، وتوفير قطع الغيار لعمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية. ولاشك بأننا ملتزمون بدعم جهود الوزارة لتحقيق هدفها المتمثل بتوفير موارد الطاقة الموثوقة في مختلف أرجاء البلاد».

وقدمت «جنرال إليكتريك» العديد من عقود الخدمة الرئيسية في الكويت، بما في ذلك أول حل لإدارة أداء الأصول الذي يغطي تحليل الغازات المذابة لمراقبة حالة أسطول المحولات لدى الوزارة بالإضافة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات الرقمية لتحديث البنية التحتية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في الكويت.

وتعتبر «جنرال إليكتريك» شريكاً موثوقاً لدفع عجلة قطاع توليد الطاقة الكهربائية في الكويت منذ أمد طويل. وتشتمل استثمارات الشركة في البلاد على «مركز جنرال إليكتريك للتكنولوجيا»، والذي يقدم خدماته ضمن ثلاثة مجالات أعمال رئيسية لعملاء قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم: التدريب؛ وتوفير الأدوات؛ والهندسة. وتشغل «جنرال إليكتريك» مركز المراقبة والتشخيص في «مركز جنرال إليكتريك للتكنولوجيا» في الكويت، وهو منشأة تقدم برامج التدريب المتقدمة، وخدمات العملاء المباشرة ودعم الصيانة المتواصل.

