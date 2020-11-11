5 جهات حكومية تنسق لمواجهة التجاوزات على أراضي ميناء الشويخ

وطن النهار

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح ضرورة تضافر الجهود الحكومية لاسيما الجهات صاحبة الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات والتجاوزات على أراضي المؤسسة في ميناء الشويخ لاستردادها.

وقال العبدالله لـ «كونا» على هامش اجتماع تنسيقي في مقر المؤسسة بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للاطفاء ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة: إن الهدف من الاجتماع استخدام الضبطية القضائية لهذه الجهات لمنع التجاوزات واسترجاع أراضي المؤسسة خصوصا أن معظم المتجاوزين لديهم مخالفات حسب القوانين.

وأضاف أنه منذ تكليفه من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله قبل خمس سنوات مسؤولية المؤسسة «وضعنا على عاتقنا مواجهة الفساد وتطوير منشآت الموانئ في الكويت وجعلها من بين الأفضل على مستوى العالم».

وتابع «لقد وضعنا خطة متكاملة واتخذنا كل الإجراءات القانونية لمواجهة المتجاوزين لكن قانون المؤسسة الذي صدر عام 1977 لم يعطها صلاحية الضبطية القضائية وبناء عليه قمنا منذ عام 2015 باتخاذ المسار القضائي لإخلاء كل المتجاوزين والمخالفين والمستولين على أراضي المؤسسة لكن الإجراءات القضائية في درجاتها الثلاث طويلة».

وذكر أن المواقع المخالفة تقع في معظمها إلى جانب مقر مؤسسة الموانئ وهي ذات موقع حيوي محاذ لوزارة المواصلات وإلى جانب مخازن وزارة الأشغال على امتداد جسر الشيخ جابر قائلا «إن معظمها لا تطبق اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية وهو الأمر الذي دعا المؤسسة إلى دعوة جميع الجهات الحكومية ذات الضبطية القضائية حتى تقوم بمساعدتنا لتحرير المخالفات».

وبين الشيخ يوسف العبدالله أن هذا الإجراء جاء بعد أن استنفدت مؤسسة الموانئ الكويتية كل ما لديها من إمكانات ما دفع المؤسسة لاستدعاء جميع الجهات الحكومية للاطلاع على المخالفات وتحرير الضبطيات لكل المخالفين.

