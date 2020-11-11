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«المهندسين» تنظم دورات مجانية لراغبي العمل في القطاع النفطي


أعلنت لجنة المهندسين عن اقامة مجموعة من الدورات التدريبية المجانية الخاصة باختبارات التوظيف للمهندسين حديثي التخرج في القطاع النفطي وذلك في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر الحالي.
رئيس اللجنة فالح العجمي، أوضح أن هذه الدورات ستقام عبر تطبيق زوم وستكون في الفترة المسائية لاتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المشاركين، مضيفا أنها تشمل تخصصات الهندسة الصناعية والميكانيكية ، الكميائية، الكهربائية والكمبيوتر وتقام مجانا بالتعاون مع أكاديمية التفوق الهندسي.
وأضاف، أن باب التسجيل سيكون مفتوحا أون لاين اعتبارا من اليوم لجميع المهندسين حديثي التخرج والمتقدمين للعمل في القطاعالنفطي والذين
سيتم اختبارهم خلال الفترة المقبلة من قبل المؤسسة والشركات التابعة لها ، متمنيا لجميع المهندسين والمهندسات التوفيق والحصول على أفضل فرص العمل.


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